Acessibilidade nos festejos juninos é pauta em reunião entre FAMES e Conser

Com a proximidade dos festejos juninos, a inclusão e a acessibilidade para pessoas com deficiência tornam-se temas cada vez mais relevantes. Segundo dados da última Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 279 mil pessoas com dois anos ou mais têm algum tipo de deficiência em Sergipe, o que representa 12,1% da população do estado.

Neste contexto, a presidente da Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (FAMES), Silvany Mamlak, recebeu nesta segunda-feira, 7, o presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Altas Habilidades em Sergipe (Conser), Antônio Luiz dos Santos. Durante a reunião, discutiram o apoio da FAMES para garantir a participação integral das pessoas com deficiência nos festejos juninos promovidos nos municípios, dentro do conceito de “desenho universal” na acessibilidade.

Antônio Luiz destacou a importância de aumentar a inclusão nas festividades. “Estamos buscando aumentar a inclusão, disponibilizando estruturas acessíveis dentro do conceito de desenho universal, para pessoas cegas, surdas e jovens que desejam participar das festas. Acreditamos que a FAMES pode nos ajudar a estimular os municípios nesse sentido”, pontuou o presidente.

“A FAMES hoje se caracteriza, primeiro, pela credibilidade e acreditação nos municípios e, segundo, pelas soluções técnicas, práticas e efetivas para as demandas que chegam, como essa nossa. A gente entende que a FAMES nos dará total apoio e suporte para sensibilizar prefeitos e gestores na inclusão de pessoa com deficiência nessa etapa, agora, nos festejos juninos, e em outras etapas e atividades culturais nos municípios”, acrescentou Antônio Luiz.

A presidente da FAMES ressaltou a importância da pauta e afirmou o apoio para a sensibilização junto aos municípios. “Com a proximidade dos festejos juninos, a ideia é reunir os municípios que já incluem essas celebrações em seus cronogramas e apresentar as demandas relacionadas à acessibilidade e sensibilizar prefeitos e gestores sobre a importância de incluir as pessoas com deficiência nas festividades. Dessa forma, nos comprometemos em planejar ações com antecedência para os próximos anos, garantindo que todos possam desfrutar das festividades”, declarou Mamlak.

