Acidente com carro e homicídio deixam duas pessoas mortas; uma em Lagarto e a outra em Carmópolis

Uma pessoa morreu no inicio da manhã desta sexta-feira (25), após um veiculo modela Corsa colidir contra a cabeceira da ponte que liga Boquim à Colônia 13, no município de Lagarto. Com o impacto, o condutor do veículo foi arremessado para baixo da ponte.

Um equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e confirmou o óbito no local.

O veículo foi encaminhado para a Delegacia de Boquim, onde serão conduzidas as investigações.

Homicídio

Na noite dessa quinta-feira (24), um homicídio foi registrado no município de Carmópolis.

As informações são de que o crime aconteceu no Povoado Aguada, conjunto Fernando França no município de Carmópolis quando a esposa matou o próprio marido com um golpe de arma branca no pescoço.

Não se sabe o que teria provocado o homicídio.

O Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo.