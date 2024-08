Acidente deixa uma pessoa morta e dois feridos no km 103 da BR-101, no município de São Cristóvão

O motorista de um carro de passeio morreu, uma mulher ficou gravemente feriada e uma criança teve ferimentos leves, após um acidente na noite deste domingo (18), no km 103 da BR-101, no município de São Cristóvão.

As informações passadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) são de que o carro em que as vitimas estavam colidiu com um objeto fixo.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atendeu a ocorrência e encaminhou as vitimas para uma unidade hospitalar.

O Instituto Médico Legal recolheu o corpo.

Foto PRF