Acidente entre carro e moto  deixa uma pessoa morta na SE-425 em Cedro de São João

Uma colisão frontal envolvendo um carro de passeio e uma motocicleta deixou uma pessoa morta na noite desta sexta-feira (26) na rodovia SE-425 no município de Cedro de São João.

As informações passadas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) são de que a motocicleta seguia no sentido Cedro de São João para BR 101, quando colidiu com o carro que seguia em sentido contrário. Com o impacto, o motociclista morreu no local.

A Perícia Técnica e o BPRv atenderam a ocorrência e o Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo do motociclista.

Foto BPRv