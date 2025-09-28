Acidente entre os municípios de Propriá e Telha deixa um morto e outro ferido

Um acidente envolvendo dois veículos, deixou uma pessoa morta e um ferido na madrugada deste domingo (28), na rodovia que liga os municípios de Propriá a Telha.

Com o impacto, uma das vitimas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A segunda vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), e levada ao Hospital Regional de Propriá, onde segue em estado grave.

O corpo da vitima fatal foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML).

As circunstâncias do acidente não foram divulgadas.