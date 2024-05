ACIDENTE ENVOLVENDO CAMINHONETE E CAMINHÃO DEIXA DUAS PESSOAS FERIDAS EM NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Um acidente envolvendo uma caminhonete e um caminhão deixou duas pessoas feridas neste domingo (19), na Rodovia Manoel do Prado Franco, no município de Nossa Senhora do Socorro.

Um homem e uma mulher, que estavam no veículo, ficaram presos às ferragens e foram retirados pelo Corpo de Bombeiros. Em seguida, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência as levou ao hospital.

O Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) atendeu a ocorrência e informou que foi feito o teste do bafômetro no motorista do caminhão, mas o resultado deu negativo.

O condutor do automóvel não foi submetido ao teste diante do seu quadro de saúde.

A polícia informou ainda que a documentação dos dois veículos estava em dias.

Foto Reprodução Redes Sociais