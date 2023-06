Acidente envolvendo carro de passeio e caminhão caçamba deixa duas pessoas mortas em Laranjeiras

Um acidente registrado no inicio da manhã desta terça-feira (06) envolvendo carro de passeio e um caminhão caçamba, deixou duas pessoas mortas e três feridos na BR-235, entre os municípios de Laranjeiras e Nossa Senhora do Socorro.

As informações passadas pela Policia Rodoviária Federal (PRF) são de que as duas vitimas fatais ficaram presas às ferragens. As circunstâncias do acidente não foram informadas.

Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) informou que “duas vítimas foram a óbito ainda no local do acidente. Outros dois pacientes estão em estado grave e precisaram ser intubados nas Unidades de Suporte Avançado (USA). Uma outra vítima, que conduzia o caminhão, foi encaminhada para o Hospital de Urgências de Sergipe (Huse)”.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estão no local.

O Instituto Médico Legal foi acionado para recolher os corpos.

Foto PRF

Matéria atualizada para acréscimo de informações