ACIDENTE ENVOLVENDO CARRO DE PASSEIO E UMA MOTOCICLETA DEIXA UMA PESSOA MORTA E UM FERIDO EM ITABAIANA

Um acidente envolvendo um carro de passeio e uma motocicleta deixou uma pessoa morta e um ferido na noite deste sábado (18), em frente à Reformadora de Baú, no bairro Oviedo Teixeira, na Rodovia SE-170, em Itabaiana.

As informações passadas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) são de que os veículos seguiam no sentido, Itabaiana–Campo do Brito, quando o carro colidiu na traseira da moto.

Com o impacto, a passageira da moto morreu no local. Já o condutor da motocicleta foi socorrido com ferimentos graves e encaminhado a um hospital da região.

Ainda segundo o BPRv, o motorista do carro fugiu do local após o acidente, mas foi posteriormente identificado pela polícia, que encontrou o celular dele dentro do veículo abandonado,

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e recolheu o corpo.

A Criminalística, além da Polícia Civil, Força Tática do 3º BPM e GETAM de Itabaiana também, estiveram na ocorrência.

Com informações e foto do BPRv