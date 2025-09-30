ACIDENTE ENVOLVENDO CARRO E MOTO DEIXA DUAS PESSOAS FERIDAS NA RODOVIA SE-270, NO MUNICÍPIO DE LAGARTO

Um acidente envolvendo um carro de passeio e uma motocicleta deixou duas pessoas feridas noite desta segunda-feira (29), na rodovia SE-270, próximo ao povoado Limoeiro, no município de Lagarto.

As informações passadas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) são de que o carro saía de uma propriedade rural, quando ao tentar acessar a rodovia no sentido Lagarto/Colônia 13, colidiu lateralmente com uma motocicleta que trafegava na via.

O BPRv informou ainda que o condutor e a passageira da moto ficaram feridos e foram socorridos por uma equipe do Serviço de atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao hospital local.

Já o condutor do carro permaneceu no local, prestou auxílio e acionou o socorro.

O motociclista foi autuado por não possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Os dois veículos foram liberados por estarem com a documentação regularizada.

Foto BRRv