Acidente envolvendo carro e moto deixa um ferido na rodovia SE-100

Uma colisão envolvendo um carro de passeio e uma motocicleta, deixou um homem de 54 anos ferido, na rodovia SE-100, no município de Barra dos Coqueiros, próximo a um posto de combustível.

As informações passadas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) são de que a motocicleta colidiu na traseira do carro, após uma freada.

O BPRv informou ainda que o motociclista sofreu lesões e foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A vitima foi encaminhada a um hospital em Aracaju.

O motociclista não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), sendo autuado.

Já o condutor do carro, de 59 anos, não se feriu, permaneceu no local e foi submetido ao teste do etilômetro, que deu negativo para ingestão de álcool.

Os dois veículos foram liberados após verificação cadastral, por não ter nenhuma restrição.

