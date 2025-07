Acidente envolvendo carro e moto deixa um morto no Siqueira Campos

Um acidente envolvendo um motociclista e um carro de passeio deixou uma pessoa morta na noite deste sábado (19), no cruzamento das ruas Acre e Rondônia, no Bairro Siqueira Campos, em Aracaju.

As informações passadas pela Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito de Aracaju (SMTT) são de que o homem que trabalhava como frentista, conduzia a motocicleta e tinha acabado de sair do trabalho. O motorista do carro de passeio não foi encontrado no local.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e recolheu o corpo.

Foto: Redes Sociais