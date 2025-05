ACIDENTE ENVOLVENDO CARRO E MOTO DEIXA UMA PESSOA FERIDA NA RODOVIA SE-100, NA BARRA DOS COQUEIROS

Um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro de passeio deixou uma pessoa ferida neste domingo (11), na Barra dos Coqueiros.

As informações passadas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) são de que o motociclista seguia no sentido Atalaia Nova/Barra dos Coqueiros, na rodovia SE-100, quando colidiu na parte traseira do veículo.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi até o local e prestou socorro ao motociclista.

A condutora do veículo, de 48 anos, realizou o teste de etilômetro e foi descartada a ingestão de álcool e o automóvel foi liberado no local por estar com o licenciamento em dia.

O BPRv informou ainda que a motocicleta foi recolhida por apresentar licenciamento vencido.

Foto BPRv