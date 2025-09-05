Acidente envolvendo carro e moto deixa uma pessoa morta na SE-175, em Nossa Senhora Aparecida

Um acidente envolvendo um carro de passeio e uma motocicleta deixou uma pessoa morta na noite desta quinta-feira (04), na Rodovia SE-175 em Nossa Senhora Aparecida.

As informações passadas pelo Batalhão da Polícia Militar Rodoviária (BPRv) são de que testemunhas informaram que a moto seguia no sentido Nossa Senhora Aparecida-Ribeirópolis e o carro no sentido oposto, quando houve a colisão frontal.

A ainda segundo o BPRv, o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Ele não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Já o motorista do carro foi socorrido e levado para uma unidade hospitalar. O estado de saúde dele não foi informado.

Foto BPRv