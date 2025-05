ACIDENTE ENVOLVENDO CARRO E MOTO DEIXA UMA PESSOA MORTA NA RODOVIA SE-235, EM NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Um acidente envolvendo um carro de passeio e uma motocicleta deixou uma pessoa morta na noite da última quarta-feira (29), na rodovia SE-235, no município de Nossa Senhora da Glória.

As informações passadas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) são de que a motocicleta seguia no sentido Carira e ao tentar fazer uma ultrapassagem acabou colidindo com o automóvel. Com o impacto, o condutor morreu no local.

Ainda segundo o BPRv, o condutor da motocicleta não possuía CNH. Já o condutor do automóvel evadiu-se do local antes da chegada das guarnições policiais, não sendo submetido ao Teste de Etilômetro, segundo informou o BPRv. Ambos os veículos envolvidos no acidente foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil

O Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo.

Com informações e foto do BPRv