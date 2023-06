Um acidente ocorrido na manhã desta quinta-feira (15), deixou um casal que estava em uma motocicleta, morto no Km 24,7, na BR-101, nas proximidades do município de Aquidabã.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas do acidente, o homem a mulher, (condutor e a passageira da motocicleta), não resistiram aos ferimentos e morreram no local.

Ainda segundo a PRF, o trânsito na região foi desviado para o acostamento.

Foto redes sociais