Acidente envolvendo dois caminhões deixa quatro pessoas gravemente feridas na rodovia SE-170

Um acidente envolvendo dois caminhões deixou quatro pessoas gravemente feridas na tarde desta quinta-feira (27) na rodovia SE-170, entre os municípios de Lagarto a Riachão do Dantas.

As primeiras informações são de que um caminhão da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) seguia no sentido a Lagarto, quando o condutor perdeu o controle da direção do veículo, rodou na pista e acabou colidindo frontalmente com uma Mercedinha, que estava carregado com milho.

Populares que estiveram no local retiraram as vitimas que ficaram presas às ferragens e em seguida levaram os feridos que estavam em situação mais grave, para unidades hospitalares.

Com o impacto, a frente do caminhão menor ficou completamente destruída.

Neste momento, o trânsito na região está fluindo em meia pista.

A dinâmica do acidente não foi divulgada.

Com informações e foto de Lagarto como Eu Vejo