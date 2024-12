ACIDENTE ENVOLVENDO DOIS CARROS DE PASSEIO DEIXA DUAS PESSOAS FERIDAS NA RODOVIA SE-270, EM SALGADO

Uma colisão frontal envolvendo dois carros de passeio deixou duas pessoas feridas na noite da ultima sexta-feira (13), na rodovia SE-270, nas proximidades do povoado Canaã, em Salgado.

A ocorrência foi atendida pelo Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRV) que relatou que o veículo Fiat/Fiorino seguia no sentido Salgado-SE/, na BR-101, quando colidiu frontalmente com o veículo VW/Gol, que transitava no sentido BR-101/Salgado-SE. Ainda segundo o BPRv, o Fiorino saiu da pista e colidiu contra um poste.

Os condutores dos dois veículos foram socorridos e encaminhados a unidades hospitalares.

Os dois carros estavam licenciados e foram liberados conforme Termo de Liberação de Veículo (TLV).

Com informações e foto do BPRv