ACIDENTE ENVOLVENDO DOIS CARROS DEIXA MOTORISTA MORTO E DUAS PESSOAS FERIDA EM SANTA LUZIA DO ITANHY

Um acidente envolvendo dois carros de passeio deixou uma pessoa morta e outras duas feridas na noite deste domingo (1º), na rodovia que liga o povoado Castro à Santa Luiza do Itanhy.

As informações passadas pelo Batalhão de Polícia de Rodoviária Estadual (BPRv) são de que populares disseram que um dos veículos seguia no sentido Povoado Castro quando acabou colidindo com outro carro que trafegava no sentido contrário.

Devido a gravidade dos ferimentos um dos motoristas morreu no local. Já o outro condutor foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Um dos veículos foi levado para Aracaju por estar com licenciamento vencido, enquanto o outro foi guinchado.

