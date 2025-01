ACIDENTE ENVOLVENDO 2 MOTOCICLETAS DEIXA CONDUTOR MORTO E O OUTRO FERIDO NA SE-285 EM PEDRINHAS

Um acidente envolvendo duas motocicletas, sendo uma Honda CB 300R e uma Honda CG 125 Fan, deixou uma pessoa morta e um ferido no final da tarde desta segunda-feira (27), na rodovia SE-285, próximo a um posto de combustível, no município de Pedrinhas.

As informações passadas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) são de que o motociclista que morreu no local, de 44 anos, trafegava no sentido Arauá/Riachão do Dantas, enquanto o outro condutor, de 22 anos, seguia no sentido oposto quando houve a colisão.

A vitima sobrevivente foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para uma unidade de saúde.

Foto: BPRv