Acidente envolvendo duas motos deixa uma pessoa morta e duas feridas em Nossa Senhora da Glória

Um acidente envolvendo duas motocicletas deixou uma pessoa morta e dois feridos na noite deste sábado (30), nas proximidades do Atakarejo, em Nossa Senhora da Glória.

As informações são de que uma das vitimas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já a filha do condutor que estava na garupa da motocicleta, foi encaminhada ao Hospital Regional de Glória.

O outro condutor envolvido no acidente também teve ferimentos graves foi transferido para o Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), em Aracaju.

Foto reprodução redes sociais