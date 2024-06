Acidente envolvendo motocicleta e trator deixa uma pessoa morta na rodovia SE-200, em Canhoba

Um acidente envolvendo uma motocicleta e um trator deixou uma pessoa morta na manhã desta segunda-feira (17) na rodovia SE-200, no município de Canhoba sentido Amparo do São Francisco.

As informações passadas pela Polícia Militar são de que o motociclista colidiu na traseira do trator e devido a gravidade dos ferimentos, ele morreu no local.

Testemunhas informaram que duas motos trafegavam pista, quando uma delas conseguiu desviar do trator, enquanto a outro acabou colidindo na traseira do trator.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e recolheu o corpo.

