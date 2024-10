ACIDENTE ENVOLVENDO MOTOCICLETA E UM MICRO-ÔNIBUS DEIXA MULHER FERIDA NA RODOVIA DE CAMPO DO BRITO

Um acidente envolvendo uma motocicleta um micro-ônibus deixou a condutora ferida nesta quinta-feira (31), na Rodovia João Paulo II, no município de Campo do Brito.

As informações são de que o acidente foi gravado por um câmera instalada no micro-ônibus e as imagens mostram o momento em que a mulher perde o controle da moto e é atingida pelo veículo ao atravessar a rodovia.

Após a colisão, a mulher foi jogada ao chão e feriu as costas e a cabeça. Ela foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o Hospital Regional de Itabaiana.

Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) informou que a paciente, que tem 36 anos, permanece hospitalizada, mantendo nível de consciência, medicada e passará por exames.

Foto redes sociais