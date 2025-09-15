ACIDENTE ENVOLVENDO MOTOCICLISTA DE APLICATIVO E CARRO DE PASSEIO DEIXA UM FERIDO NO CENTRO DE ARACAJU

Um acidente envolvendo um motociclista de aplicativo e um carro de passeio entre as ruas Estância e Arauá, em Aracaju, deixou uma pessoa ferida neste domingo (14).

As informações passadas pela Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito de Aracaju (SMTT) são de que o carro se deslocava pela Rua de Estância quando se chocou com a motocicleta.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram acionados e prestaram socorro à vítima que foi encaminhada ao Hospital de Urgências de Sergipe (Huse) com ferimentos.

Foto: SMTT