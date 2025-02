Acidente envolvendo moto e caminhão deixa vitima fatal no KM 84 da BR-235, no município de Frei Paulo

Um acidente envolvendo uma motocicleta e um caminhão deixou uma pessoa morta no inicio da manhã desta segunda-feira (10), na BR-235, KM 84, no município de Frei Paulo.

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou a ocorrência e informou que houve colisão traseira. Já o motorista do caminhão fugiu do local.

Ainda segundo a PRF, uma ambulância da saúde do município de Frei Paulo foi acionada e comprovou a morte do motociclista no local.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

Foto Reprodução Redes Sociais