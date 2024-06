Acidentes deixam duas vitimas fatais neste domingo; uma em Umbaúba e outra em Tobias Barreto

Motorista de carro de passeio morre após colisão frontal com uma carreta na BR-101 no município de Umbaúba

Uma colisão frontal envolvendo um carro de passeio e uma carreta deixou uma pessoa morta manhã deste domingo (16), no km 183 da BR-101, município de Umbaúba.

As informações são de que o caminhão seguia na via, quando o carro perdeu o controle e invadiu a pista contrária e colidiu com o caminhão.

O motorista do veículo de passeio não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

Por conta do acidente, um guincho foi usado e fez a retirada da carreta da pista, informou a Policia Rodoviária Federal (PRF). (Foto: PRF/SE)

Acidente com motocicleta

No município de Tobias Barreto, um motociclista morreu após colidir o veiculo com um cavalo na madrugada deste domingo (16), na rodovia SE- 119, em Tobias Barreto.

Segundo informações passadas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) o condutor seguia pela rodovia, quando nas imediações do Povoado Matinha, houve a colisão com o animal.

O motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O animal também teve ferimentos.

A motocicleta foi entregue aos familiares da vítima.