ACIDENTES ENVOLVENDO MOTOS DEIXAM TRÊS PESSOAS MORTAS; UMA EM PROPRIÁ E DUAS NO MUNICÍPIO DE POÇO VERDE

Dois acidentes com vitimas fatais foram registrados na noite desta sexta-feira (10) nas rodovias que cortam o estado de Sergipe, deixou três pessoas mortas.

O primeiro acidente aconteceu no povoado Lagamar, no município de Propriá e, segundo informações, uma motocicleta colidiu de frente com um caminhão e o caminhoneiro fugiu do local sem prestar socorro a vitima.

O segundo acidente aconteceu por volta de 00h na rodovia SE-290, em frente a Liquigás em Poço Verde. O condutor da motocicleta e a mulher que estava na garupa não resistiram aos ferimentos e morreram no local.

O motorista foi preso após receber atendimento médico e se recusar ao teste do bafômetro.

Com informações do radialista Jailton Santana

Foto: BPRv/ Reprodução