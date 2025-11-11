AÇÕES CONJUNTAS DO GOVERNO E AZUL LINHAS AÉREAS IMPULSIONAM A ALTA TEMPORADA E  O VERÃO EM SERGIPE

Em uma articulação que agrega promoção turística, desenvolvimento regional e crescimento econômico, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), em parceria com Empresa Sergipana de Turismo (Emsetur) e a Azul Linhas Aéreas Brasileiras, vem impulsionando a ampliação do fluxo de visitantes no estado, para consolidar o destino sergipano no mapa do turismo nacional, reforçando, assim, sua presença como roteiro em ascensão no cenário nacional, por meio de ações que integram estratégias para fortalecer a imagem de Sergipe e potencializar o turismo como vetor de desenvolvimento.

A parceria ganhou destaque com o lançamento de uma aeronave adesivada tendo em sua fuselagem arte exclusiva com elementos que representam a cultura e as paisagens sergipanas. Esse avião exclusivo foi apresentado em outubro deste ano, em Brasília, durante lançamento que faz parte da parceria da companhia com o programa Conheça o Brasil Voando, do Ministério do Turismo (MTur).

Outra iniciativa é ampliação da malha aérea, com 100 voos extras ida e volta para a alta temporada, entre 13 de dezembro de 2025 e 1º de fevereiro de 2026, partindo de Confins (MG) e Congonhas (SP). Serão mais de 13,6 mil assentos adicionais, o que representa acréscimo de 14% no número de voos e 19% na oferta de assentos em relação à malha regular. E a estratégia voltada à divulgação de Sergipe é através de reportagens especiais na revista de bordo da Azul, tendo em seu espaço editorial reportagens e guias sobre o destino Sergipe, reforçando a mensagem visual com conteúdo que inspiram o passageiro a escolher Aracaju e os municípios sergipanos como opções de viagem.

O secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, enfatiza que a parceria com a Azul não gera apenas um impacto simbólico ao ter uma aeronave com a arte identitária de Sergipe voando pelo Brasil, mas, também, econômico que reflete na ampliação do fluxo de turistas no estado. “É muito mais do que uma homenagem estética, é uma vitrine em movimento que mostra nossa cultura a milhares de pessoas que potencialmente serão visitantes para o nosso estado. Então, essa articulação com a Azul amplia oportunidades significativas que vão além da visibilidade em plataformas que influenciam a escolha do destino, pois resultam em mais assentos e mais frequência de voos”, considerou.

A secretária executiva da Setur, Daniela Mesquita, acrescenta que essas ações refletem um trabalho estratégico e contínuo de promoção do destino em diversas frentes. “Estamos ampliando a presença de Sergipe no cenário nacional, com iniciativas que vão desde a ampliação da malha aérea até a divulgação editorial em grandes plataformas, como a revista de bordo da Azul e o avião adesivado. Cada ação é pensada para posicionar o estado como um destino acolhedor, seguro, autêntico e competitivo, capaz de atrair cada vez mais turistas. Essa parceria reforça o compromisso do Governo de Sergipe em tratar o turismo como uma política pública estruturante, que gera oportunidades, movimenta a economia e projeta nosso estado para todo o Brasil”, completou.

O diretor-presidente da Emsetur, Fabiano Oliveira, destaca que a parceria entre o Governo de Sergipe com a Azul Linhas Aéreas é modelo eficaz de articulação público-privada. “Essa é uma ferramenta de transformação para a promoção turística como instrumento de desenvolvimento econômico, social e sustentável. É um trabalho que une marketing inteligente, acessibilidade aérea e valorização do território, as ações que ampliam o fluxo de turistas e consolidam Sergipe como destino competitivo no mapa do turismo brasileiro”, frisou.

Head da Azul Viagens, Giulliana Mesquita destacou a importância da parceria com o Governo de Sergipe e o impacto positivo das ações conjuntas para o fortalecimento do turismo no estado. Ela destaca que Sergipe é um estado muito importante para a Azul, pois essa parceria vem sendo construída há alguns anos, e os resultados estão aparecendo tanto com a conquista dos 100 voos extras para a alta temporada quanto com a plotagem do avião e toda a campanha de comunicação que vem sendo realizada. “Temos certeza de que esse trabalho vai resultar em ainda mais turistas para o estado, gerando um impacto social significativo, já que o turismo movimenta a economia local. Além disso, os voos de Congonhas e Confins fortalecem dois mercados essenciais, com Congonhas sendo um destino em expansão e Confins um mercado já consolidado para a Azul”, afirmou.

