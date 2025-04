AÇÕES DO GOVERNO DE SERGIPE IMPULSIONAM GERAÇÃO DE EMPREGO E TRAZEM OPORTUNIDADES PARA OS JOVENS

Sergipe tem vivido um grande momento de geração de emprego e oportunidades à população. O estado encerrou o último trimestre de 2024 com a menor taxa de desemprego da história, atingindo 8,4%, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad). Além disso, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), Sergipe atingiu seu maior estoque de empregos da história, com mais de 344 mil postos de trabalho formais. Porém, para manter tais dados positivos, o investimento do Governo do Estado tem sido constante na qualificação de mão de obra.

Neste sentido, a gestão tem lançado medidas importantes para promover a qualificação da população, visando mão de obra local e capacitada. Dentre elas está a plataforma ‘GO Sergipe’, lançada no último mês de março. A ferramenta, desenvolvida pelo Governo de Sergipe por meio da Secretaria do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), funciona como um portal de intermediação entre trabalhadores e empregadores, além de oferecer espaço para empreendedores divulgarem seus produtos e serviços. Nesse período de funcionamento, já são quase nove mil usuários com currículos cadastrados na plataforma, e cerca de 170 empresas disponibilizando mais de mil oportunidades de emprego em 15 municípios sergipanos.

Integrado ao ‘GO Sergipe’ está o Programa Primeiro Emprego (PPE), que já disponibilizou mais de 1.800 vagas em cursos de qualificação profissional, que já chegaram aos municípios de Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, Lagarto, Estância, Itabaiana e Itabaianinha. Para este ano, a expectativa é que 63 turmas do programa sejam iniciadas. Podem se inscrever no PPE jovens dos 18 aos 29 anos, desempregados ou que nunca tenham tido vínculo formal de trabalho.

No início de abril, uma das diversas mobilizações que se espalham pelos municípios do estado aconteceu em Itabaiana, no agreste sergipano. Lá, diversos jovens estiveram presentes para fazerem suas matrículas, visando uma mudança de vida e a perspectiva de um emprego formal a partir do PPE.

Expectativa de oportunidades

Natural de Ribeirópolis, Andreza Tavares esteve em Itabaiana para fazer sua inscrição. Aos 29 anos, data limite para participação no Programa Primeiro Emprego, ela enxerga na iniciativa a oportunidade que jamais teve na vida.

“Eu tentei muitas vezes entrar como jovem aprendiz, e não tive a oportunidade porque era muito concorrido, e tinham pessoas mais capacitadas do que eu. Essa é uma oportunidade única na minha vida, e será para várias gerações. A faixa de entrada no projeto é dos 29 anos, e já estou no limite dessa oportunidade. Para mim é algo único, e com fé em Deus, será meu primeiro emprego!”, exaltou.

Assim como centenas de sergipanos, Andreza enxergou no PPE uma oportunidade de mudar de vida. “Caso não existisse um programa como o Primeiro Emprego, quando eu teria uma oportunidade assim? São muitos anos querendo bastante, e não foi falta de vontade, mas de oportunidade. E agora tenho uma”, acrescentou.

Já a jovem Bianca Almeida, de 18 anos, acabou de concluir o ensino médio e busca seu primeiro emprego formal. “Eu estou muito ansiosa, porque é a chance do meu primeiro contato com a vida profissionalizante. Estou com uma expectativa alta, porque gostei muito da proposta do projeto”, afirmou.

Empolgada, ela também exaltou como o programa fornece oportunidades a pessoas que outrora não teriam tal chance: “O mercado é algo difícil, e o projeto é muito importante. Trabalhar e ter sua renda é fundamental, e muitas pessoas não conseguem por não terem as mesmas oportunidades de formação que outras. Um programa como esse proporciona que mais pessoas consigam ser empregadas”.

Para participar do PPE, também é necessário integrar famílias em situação de vulnerabilidade; que tenham concluído ou estejam matriculados e com frequência regular em estabelecimento de ensino Fundamental, médio, cursos técnicos ou de educação de jovens e adultos. É o caso do jovem José Henrique Bispo, 21 anos, que busca seu primeiro emprego formal.

“Comecei com trabalho braçal mesmo, carregando batatas por um ano. Depois eu trabalhei em uma pizzaria, e em seguida fiquei um tempo trabalhando com minha mãe, que abriu uma loja de roupas. Muitas vezes a gente não tem a chance de entrar no mercado, então aqui podemos ter uma capacitação, mostrar nosso desempenho e ter uma oportunidade. Estou com uma boa expectativa de que vou conseguir”, destacou.

Dentre várias realidades, há também quem busque conciliar um possível novo emprego com os estudos. A jovem Maria Isabel Santos, 19 anos, está prestes a entrar no ensino superior cursando Física. Enquanto isso, busca no PPE sua primeira chance no mercado.

“A expectativa para faculdade está grande, por ser a primeira vez. Mas principalmente para o primeiro emprego. Acho que 19 anos já é uma idade legal para começar a trabalhar. Com o curso já vem a parte prática, o que nos ajuda muito”, disse ela.

Acompanhada da mãe, Clara, Isabel também ressaltou a importância da absorção dos jovens no mercado de trabalho: “Um programa como esse é fundamental. Incentiva os jovens a trabalharem, e as empresas a abrirem mais vagas para nós. Quando você começa, não tem experiência com as coisas, e nem todo mundo dá a primeira oportunidade. Então aqui você já consegue se preparar e estar direcionado para o mercado”.

Políticas de governo

O Governo de Sergipe tem um olhar específico para as políticas de geração de emprego, especialmente voltadas aos jovens. O mutirão para inscrições no PPE e no GO Sergipe, por exemplo, que esteve em Itabaiana, deve percorrer todo o estado. “Temos 900 vagas para todo o estado, e o mutirão do GO Sergipe também está rodando os municípios, com 820 vagas disponíveis. Quem nos procura já recebe atendimento e faz o cadastro. Vamos rodar todo o estado levando oportunidade aos sergipanos”, pontuou o secretário da Seteem, Jorge Teles.

O gestor da pasta também reforçou o trabalho geral feito pelo Estado para promover o desenvolvimento. “Sergipe é hoje um estado de oportunidades. Temos a menor taxa de desemprego e o maior estoque de empregos da nossa história. Mas sabemos que ainda existem muitas vagas disponíveis no mercado, que as empresas estão tentando contratar, e antes não tinham um mecanismo eficiente de comunicação para encontrar o trabalhador. O objetivo do Governo de Sergipe é conectar o trabalhador à sua vaga de emprego, ajudando o empregador a contratar a mão de obra necessária para ele, gerando mais oportunidades ao nosso povo”, complementou.

Por meio destas diversas iniciativas, Sergipe qualifica sua mão de obra, gera oportunidades em parcerias com empresas dentro do próprio estado, e impulsiona ainda mais os números já positivos de desenvolvimento.

Foto: Igor Matias