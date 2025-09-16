AÇÕES DO GOVERNO QUE IMPULSIONAM A AGRICULTURA E PECUÁRIA SÃO DESTAQUE NO CANINDÉ AGRO SHOW

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca (Seagri), marcou presença na primeira edição do Canindé Agro Show, em Canindé de São Francisco, município do alto sertão sergipano. Realizado entre 12 e 14 de setembro, a gestão estadual expôs no evento ações em curso e os resultados alcançados a partir das políticas públicas em benefício do campo e dos produtores rurais.

A feira, que contou com 66 expositores, reuniu produtores rurais, pecuaristas, agricultores familiares, técnicos, pesquisadores, lideranças comunitárias e parceiros institucionais em torno de palestras, reuniões, exposições e comercialização de equipamentos agrícolas e insumos diversos. Além disso, houve dois dias de apresentações musicais, como dos cantores Natanzinho Lima e Raí Saia Rodada, e de grupos folclóricos locais. A estimativa é que o evento tenha injetado mais de R$ 7 milhões na economia do município e atraído aproximadamente 60 mil visitantes.

O secretário de Estado da Agricultura, Zeca Ramos da Silva, representou o governador Fábio Mitidieri na iniciativa, com quem compartilha o objetivo comum de levar água para o setor produtivo do leite no alto sertão. “Em breve, vai começar a ser executada a obra da Adutora do Leite, a maior obra do Governo do Estado para a região do alto sertão; levando a água bruta do Rio São Francisco até Nossa Senhora da Glória e aproximando, pelo caminho, as criações de gado de leite ao acesso à água, inclusive Canindé, de onde vai partir a rede de distribuição”, enfatizou.

Para ele, a Adutora do Leite e outras ações realizadas pelo Governo do Estado, como a preparação de aguadas para acumular a água das chuvas, são um incentivo importante à pecuária do alto sertão. “Estamos prevendo dobrar a produção de leite, o crescimento dos investimentos no setor pecuário e a abertura de novos postos de trabalho. A realização de novas exposições agropecuárias como esta de Canindé, já são um indicativo de que o campo está se desenvolvendo em ritmo acelerado, trazendo mais empresas interessadas em oferecer produtos e serviços para esse novo agronegócio. Parabéns à gestão municipal”, complementou o secretário.

José Adair Souza trabalha como porteiro em Canindé e em visita ao Canindé Agro Show, conheceu o programa Água Doce por meio da apresentação feita pela Seagri da maquete de uma unidade de produção de água dessalinizada. “Achei muito produtivo o sistema. Até pela seca que a gente passa aqui, ano após ano. Para que a comunidade beneficiada não dependa do caminhão-pipa. E também tem a importância para o gado, na questão de alimentação e da água de beber. Esse projeto é muito bonito e é muito gratificante saber que a gente tem aqui no nosso município e na nossa região”, destacou.

O ‘Água Doce’ é gerido pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, coordenado em Sergipe pela Seagri e executado por suas empresas vinculadas. São 29 unidades operando em nove municípios do semiárido, sendo três só em Canindé. Outras três novas unidades foram construídas por meio da Companhia de Desenvolvimento Regional de Sergipe (Coderse) e entram em operação ainda em 2025. Serão então 2,6 mil famílias atendidas por 17 mil litros de água potável por dia. Em paralelo, o sistema comporta o fornecimento de água bruta para o gado e existe a possibilidade do plantio irrigado da planta forrageira atriplex, também conhecida por ‘erva-sal’, que é resistente à água salina e serve de ração animal.

Irrigação pública

“É de suma importância para para o PIB (produto interno bruto) de Canindé, porque se não fosse o Projeto Califórnia em Canindé, as pessoas iam depender mais ainda da prefeitura. Ele amplia a quantidade de pessoas trabalhando, de famílias que podem se sustentar através dos lotes”, acrescentou José Adair Souza, sobre o Perímetro Irrigado Califórnia. A infraestrutura é mantida pelo Governo do Estado no município para fornecer água de irrigação e assistência técnica em 337 lotes agrícolas, que produzem 32 mil toneladas de alimentos anualmente.

A Coderse, vinculada à Seagri, expôs o potencial produtivo da irrigação pública de Canindé e de Itabaiana, como o que se colhe nos perímetros irrigados Califórnia e Poção da Ribeira, respectivamente, ambos administrados pela companhia. Além do investimento para operação do bombeamento e de todo pessoal operacional, a companhia pública também tem investido em obras estruturantes para recuperar o perímetro de Canindé.

“No perímetro California, ainda neste mês, a Coderse concluiu importantes obras de recuperação das estações de bombeamento 07 e 02 do perímetro Califórnia, eliminando riscos de danos no equipamento de bombeio e a consequente parada no serviço de irrigação. No 07, reconstruímos todo o barramento do reservatório para conter um vazamento que atingia as máquinas e ainda oferecia risco de rompimento. Na estação 02, a maior do perímetro, ocorreu uma grande limpeza mecanizada para a retirada de plantas subaquáticas que obstruíram o sistema”, destacou o diretor-presidente da Coderse, Paulo Sobral.

A Coderse ainda trouxe os seus parceiros diretos no perímetro de Canindé para o Agro Show: a Cooperativa de Fomento Rural e Comercialização do Perímetro Irrigado Califórnia (Coofrucal) e a Associação dos Agricultores de Canindé de São Francisco (Assai). Os grupos compostos unicamente por irrigantes do Califórnia. Durante a feira, os produtos dos associados e cooperados foram expostos no estande da Seagri.

“A participação da cooperativa e da associação em um evento desse é de suma importância. Oportunidade única de mostrar os produtos produzidos no Califórnia, por pequenos produtores, que é a agricultura familiar. É ter gente de todo local que passa a ver. O Califórnia, hoje, tem uma diversidade de cultura grande: quiabo, milho, macaxeira, tomate… Até brócolis aqui dá, que eu já plantei; lembrando da importância da Coderse, que fornece água para a gente de inverno a verão, praticamente oito horas por dia. Então, eu só tenho a agradecer ao prefeito por fazer um evento desse”, ressaltou o presidente da Assai e diretor da Coofrucal, Ozéias Beserra.

Emdagro

A Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro), também vinculada à Seagri, utilizou o estande da secretaria na Canindé Agro Show para divulgar e prestar maiores esclarecimentos aos produtores rurais sobre a Campanha de Vacinação Contra a Brucelose. A mobilização do Governo do Estado vai garantir a imunização de bezerras e controlar a disseminação da doença, que afeta tanto a saúde animal quanto a humana, através da contaminação pelo leite cru, derivados ou contato com animais infectados.

Agro Show

O Canindé Agro Show, organizado pela prefeitura municipal no Complexo Agropecuário Orlando Gomes de Andrade, teve como objetivo a promoção de negócios e o desenvolvimento econômico do município, por meio da venda de produtos agrícolas, formalização de parcerias e acesso ao crédito rural, estimulando à economia local. Além disso, houve a difusão de conhecimento de novas tecnologias, capacitação e ‘networking’ para o setor, fortalecendo também a agricultura familiar.

O prefeito de Canindé de São Francisco, Machadinho Barbosa, agradeceu ao Governo do Estado pelo suporte à realização da iniciativa e presença na feira. “Esse é um evento que chegou para ficar. O governador Fábio Mitidieri deu todo o apoio necessário para a gente. Já agradeci a ele, mas vou agradecer hoje novamente à Polícia Militar de Sergipe, dando toda essa estrutura. No ano que vem, acontecerá novamente, entre 11 e 13 de setembro”, concluiu o gestor.

Foto: Fernando Augusto