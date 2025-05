Adailton Martins parabeniza eventos e destaca ações em Itabaiana e Muribeca

Durante Sessão Plenária na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), o deputado Adailton Martins (PSD) parabenizou iniciativas culturais e agropecuárias realizadas nos municípios de Itabaiana e Muribeca. O parlamentar destacou a importância dos eventos para o desenvolvimento local e aproveitou para reconhecer o trabalho de lideranças políticas nas duas cidades.

O deputado comentou sobre a mobilização popular em torno do evento, que contará com apresentação do DJ Alok. “Eu também não conhecia direito o Alok, procurei saber, e o que estou vendo é que está vindo caravana de tudo que é lugar”, disse.

Na sequência, ele destacou a realização da primeira feira agropecuária de Muribeca, organizada com apoio da prefeitura e de empresas locais. “Muribeca hoje é um município pujante, com a bela administração do prefeito Mário (de Sandra)”, afirmou. Segundo ele, a feira conta com exposições e torneios leiteiros ao longo da semana, além de leilões programados para o sábado.

O parlamentar mencionou ainda ações concretas voltadas aos pequenos produtores rurais da região. “Recentemente, distribuímos 90 forrageiras para os pequenos produtores. Aquele pessoal que tem gado, que tem vaca de leite, agora tem mais condições de alimentar seus animais. Essa é a preocupação da nossa gestão com Muribeca”, ressaltou.

Foto: Jadilson Simões

Por Débora Nepomuceno Marques