Adasfa e Shopping Jardins realizam evento de adoção animal neste sábado

Você sabia que praticamente todos os dias chegam novos cães e gatos abandonados em uma das principais instituições de proteção animal de Sergipe? Não por acaso, a Associação Defensora dos Animais São Francisco de Assis (Adasfa) já abriga cerca de 800 pets. Buscando encontrar um novo lar para esses animais, o Shopping Jardins realiza mais uma edição do evento “Amigo Pet”. A ação acontece neste sábado, 11 de outubro, das 16h30 às 19h30, no Estacionamento B, próximo à portaria de acesso a Lojas Americanas.

Cerca de 30 cães e gatos estarão disponíveis para adoção responsável. Para acolher um amigo de quatro patas em casa é necessário ter mais de 18 anos, apresentar documento oficial com foto, CPF e comprovante de residência, além de assinar um termo de responsabilidade.

Durante o evento, a população também terá a oportunidade de contribuir com a Adasfa realizando doações de rações, arroz para cães, flocos de milho, materiais de limpeza e medicamentos. Quem preferir, também pode ajudar fazendo doações pela chave pix: 07.173.074/0001-79.

“Diariamente usamos 50 quilos de ração para cães, 25 quilos de ração para gatos, oito pacotes de arroz para cachorro e dois fardos de massa de cuscuz, além de carnes e frangos”, relata Maria Antônia Teles, fundadora da Adasfa.

Além de contribuir com a instituição e promover a adoção animal, a campanha “Amigo Pet” busca combater o abandono de cães e gatos. Estima-se que 25% dos pets vivem em condições de vulnerabilidade no Brasil, ou seja, mais de 30,2 milhões de animais estão nas ruas em situação de abandono.

Vale destacar que, no Brasil, abandonar animais é crime previsto no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998), com pena de detenção de dois a cinco anos, além de multa e proibição da guarda. A população pode denunciar maus tratos e abandono ligando para o número 181.

Foto: Divulgação – Lotti+Caldas Comunicação