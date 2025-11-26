ADEMA ANALISA A VIABILIDADE DE UM EMPREENDIMENTO DE CARCINICULTURA NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA

Para verificar a viabilidade da implantação de um empreendimento de carcinicultura no município de Indiaroba, a equipe de licenciamento da Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema) realizou vistoria na área, na última terça-feira, 25. Em consulta prévia, a análise foi realizada por profissionais da Adema das áreas de Biologia e Engenharia Florestal.

Nessa primeira etapa da vistoria, é analisada a viabilidade de execução do projeto nas áreas planejadas, buscando pontos sensíveis que precisem de atenção, como lagos, árvores nativas ou Áreas de Preservação Permanente (APPs).

A bióloga da Adema, Andréa Beltrão, explica a importância da consulta prévia. “Essa é uma etapa muito importante porque nos permite verificar se o empreendimento é viável do ponto de vista ambiental, e podemos orientar o empreendedor sobre quais devem ser as características das áreas mais propícias à instalação, para que causem o menor impacto possível”, afirma.

A equipe técnica vistoriou toda a extensão de cerca de 200 hectares do terreno, dos quais cerca de 50 serão utilizados para a instalação de tanques destinados à produção de camarão em cativeiro.

Se concretizado, o projeto deve gerar de 250 a 300 empregos diretos na região do sul sergipano, é o que afirma o empreendedor Roberto Leite, que destaca a importância de realizar a consulta prévia para assegurar a viabilidade dos investimentos. “Esse é um projeto de muita importância para a região. Tenho certeza que, juntamente com a Adema, podemos trabalhar para melhorar as vidas das pessoas nessas comunidades, gerando emprego e renda aqui em Sergipe”, conclui.

