Adema e GTA monitoram áreas de carcinicultura no baixo São Francisco

Sobrevoo possibilitou fiscalização de tanques localizados em áreas judicializadas de difícil acesso

A Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema) e o Grupamento Tático Aéreo (GTA) realizaram, na manhã desta segunda-feira, 12, o primeiro voo da parceria firmada entre os órgãos para fiscalização ambiental em áreas de difícil acesso. Os alvos do monitoramento foram áreas de carcinicultura, localizadas nos municípios de Pacatuba e Brejo Grande, no baixo São Francisco sergipano.

Além do monitoramento geral da atividade na região, a Adema fiscalizou tanques demarcados para desativação, por estarem em desacordo com a legislação ambiental. Eles estão situados em áreas que foram judicializadas e vêm sendo acompanhadas pela Adema em cumprimento a determinações judiciais expedidas em ações movidas pelo Ministério Público Federal (MPF) para recomposição de manguezais.

A bióloga e fiscal ambiental da Adema, Aline Borba, revela o resultado da fiscalização de três áreas nesta condição. “Constatamos que nem todos os tanques estão desativados, apenas alguns. Também verificamos que nenhuma dessas áreas está em regeneração, como deveria ser. Notificaremos e autuaremos os proprietários e anexar relatório de fiscalização ao processo, para conhecimento do MPF e do juízo competente”, detalhou a fiscal. Ainda segundo Aline, outros ilícitos foram visualizados ao longo do voo. “Também vimos áreas de manguezal sendo desmatadas para a instalação de tanques. Buscaremos a identificação dos responsáveis para autuação e determinação de reparação do dano”, completou a bióloga.

O Ten. Cel. Danilo Carvalho, piloto do GTA, falou sobre a importância da parceria em operações como esta. “A cooperação possibilita que o GTA também seja instrumento para facilitar esse monitoramento e fiscalização voltados para as questões ambientais em Sergipe, já que o GTA também tem, em sua lei, a missão de estar presente nas atividades ligadas ao Meio Ambiente. Hoje tivemos em torno de 1h10 de voo até o setor norte do estado. A Adema conseguiu monitorar vários pontos e regressamos em segurança para a unidade. Que seja o primeiro voo de muitos dessa parceria, fortalecendo cada vez mais a fiscalização ambiental em nosso estado”, concluiu.

Foto: Rebecca Melo/Ascom Adema