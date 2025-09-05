Adema encontra irregularidades em granja de suínos em São Cristóvão

Empreendimento será autuado por infrações ambientais

Após averiguar denúncia recebida da população, a Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema) apurou irregularidades na criação de aproximadamente 1.200 porcos em uma granja de suínos no município de São Cristóvão, na Região Metropolitana.

A equipe de fiscalização da Adema esteve no local e identificou mau cheiro e barulho vindos do empreendimento, que possui licença para a atividade, mas descumpriu condicionantes diversas na operação. Os responsáveis serão autuados pelas infrações ambientais cometidas e terão entre 30 e 60 dias de prazo para realizar adequações.

O fiscal Higor Barreto Rodrigues, veterinário da Adema, confirmou que as inadequações da operação precisam ser ajustadas pelos responsáveis. “Encontramos um ambiente bem sujo com os animais vivendo na lama, além de fezes e urina em contato com o alimento. Não é correto para uma granja, que deve primar pela boa higiene para evitar a presença de moscas, como constatamos”, disse.

Ainda segundo ele, sobretudo a alimentação dos animais precisa ser corrigida. “Eles ainda realizam a mistura manualmente e colocam os grãos no chão, atraindo roedores, moscas e outros animais, além de ter a presença de cachorros e gatos no ambiente, o que não é ideal”, detalhou Higor.

Entre os muitos pontos que devem ser readequados, estão a higienização das baias, principalmente onde ficam reprodutores, matrizes, animais em crescimento e engorda; e o pé direito das baias, que deve ser ampliado, melhorando o conforto ambiental dos animais.

Foto: Ascom/Adema