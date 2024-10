Adema fiscaliza desmatamento na região da Caverna Casa do Caboclo em Japaratuba

A Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema) realizou fiscalização na região da caverna Casa do Caboclo, no município de Japaratuba, para verificar a ocorrência de crime ambiental. Foram constatados desmatamento e queima na área do entorno sem autorização do órgão ambiental, além do despejo irregular de resíduos no interior da caverna.

A ação foi um desdobramento da Fiscalização Preventiva Integrada (FPI), da qual a Adema faz parte. Na última edição, em agosto de 2023, a equipe de Espeleologia, Arqueologia, Paleontologia e Mineração da FPI visitou o local, usado tradicionalmente para fins religiosos, encontrando resíduos orgânicos, além de plástico e isopor.

De acordo com o engenheiro florestal Aijalon Souza, a Adema vem fazendo o acompanhamento do local desde então. “Ao chegar ao local, confirmamos a ocorrência de desmatamento e queima na área do entorno. Não teve grandes proporções, mas é preciso identificar a autoria para evitar novas ocorrências similares. Além de ser uma área protegida por se localizar no perímetro de proteção de uma nascente, o uso do fogo pode atingir áreas maiores, caso se alastre”, afirma o fiscal da Adema.

A equipe de fiscalização da Adema está investigando a autoria do desmatamento, considerando a propriedade do terreno, a fim de autuar os possíveis responsáveis pela ação. Para Aijalon, a conscientização da população é tão importante quanto a fiscalização, para proteger as áreas verdes. “A educação ambiental das comunidades se faz necessária e se soma às fiscalizações ambientais na missão de coibir infrações e crimes ambientais”, concluiu o engenheiro florestal.