ADEMA FISCALIZA MORTANDADE DE PEIXES EM BARRAGEM NO RIACHO PAU DE CEDRO EM NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Após receber denúncia sobre a mortandade de peixes numa barragem situada em Nossa Senhora da Glória, a equipe de fiscalização da Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema) esteve no local na manhã desta quarta-feira (12).

Os técnicos fizeram a coleta de amostras de água e de peixes, que serão encaminhadas para análise no laboratório do Instituto de Tecnologia e Pesquisa de Sergipe (ITPS), parceiro da Adema.

No Riacho Pau de Cedro, conhecido como barragem do Dnocs, os peixes mortos foram encontrados em grande quantidade. Na última semana, a Adema verificou o despejo de efluentes na barragem por meio de uma rede de drenagem pluvial. Na ocasião, ainda não havia mortandade identificada.

“Não temos ainda como precisar sua origem nem assegurar que este fator tem relação com o episódio dos peixes, mas estamos investigando para chegar a conclusões, com base nos resultados das análises físico-químicas e microbiológicas que serão realizadas. Quando os responsáveis forem identificados, iremos autuar e requerer a reparação do dano ambiental, conforme estabelece a legislação”, explica o gerente de Fiscalização da Adema, Aloízio Franca.

De acordo com o presidente da Adema, George Trindade, a participação de todos é importante para a identificação de infrações ambientais. “Pedimos à população e à imprensa que continuem nos enviando denúncias. A preservação do meio ambiente é uma responsabilidade de toda a sociedade”, concluiu.

