Adema fiscaliza viveiros e empreendimentos na Ilha Mem de Sá

A equipe de fiscalização da Administração Estadual de Meio Ambiente (Adema) esteve na Ilha Mem de Sá, no município de Itaporanga D’Ajuda, para vistoriar viveiros de carcinicultura e outros empreendimentos. A diligência teve o apoio do Corpo de Bombeiros, que viabilizou o acesso por embarcação pelo rio Vaza Barris.

A ação, realizada pelo engenheiro florestal Aijalon Santos e pela bióloga Aline Borba, foi inicialmente motivada pelo atendimento a uma demanda judicial, mas também possibilitou a verificação do licenciamento ambiental de estabelecimentos comerciais instalados na região.

De acordo com o fiscal da Adema Aijalon Santos, foram identificados três restaurantes devidamente licenciados para operar, e dois empreendimentos de carcinicultura com solicitações já formalizadas junto à Adema. “Felizmente, durante a fiscalização, não encontramos indícios de atividades ilícitas, como o desmatamento de áreas de manguezal para a instalação de tanques irregulares”, destacou.

Situada no estuário do Rio Vaza Barris, a Ilha Mem de Sá tem somente dois quilômetros de extensão, mas vem se destacando como destino de turismo sustentável. Os atrativos incluem áreas preservadas de mata atlântica e apicuns, a Rota do Peixe-Boi-Marinho, realizada pela Fundação Mamíferos Aquáticos, para promover a conservação da espécie e de seus habitats. A Adema segue atuando na fiscalização, licenciamento e monitoramento ambiental.

Foto: Mariana Carvalho