Adema flagra descarte irregular de lixo no município de Poço Verde

Em atendimento a uma denúncia recebida por meio das redes sociais, a equipe de fiscalização da Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema) esteve em Poço Verde, município do Centro-Sul sergipano, e confirmou a ocorrência de descarte irregular de resíduos. Próximo a um antigo matadouro, o local fica a cerca de 1,5 quilômetros da área onde funcionava o lixão da cidade, já encerrado pela Adema, em parceria com o Ministério Público Estadual. Ao chegar ao local denunciado, os fiscais confirmaram a procedência das informações recebidas e constataram a presença de resíduos domésticos, hospitalares e de construção civil. Durante a vistoria, dois caminhões de coleta de lixo foram flagrados fazendo o descarte irregular.

O presidente da Adema, Carlos Anderson Pedreira, destacou a importância das denúncias feitas pela população para ampliar a ação das equipes de fiscalização da Adema. “É muito importante que a população também se sinta fiscal do Meio Ambiente, que pertence a todos nós. Criamos um e-mail específico para facilitar essa comunicação direta. Basta enviar o máximo de informações sobre a ocorrência para o e-mail denuncia@adema.se.gov.br, incluindo pontos de referência e contatos, caso haja”, pontua.

O engenheiro civil da Adema, Daniel Marques, destacou os danos causados pela deposição indevida de lixo diretamente no solo. “O descarte incorreto ocasiona o contato direto de poluentes diversos com o solo e, neste caso, torna-se ainda mais danoso, devido à proximidade com o Rio Real. Com as chuvas, o chorume acaba sendo carreado para os corpos hídricos, sejam superficiais ou subterrâneos, caso haja na região”, destaca ao salientar que a área se situa nas proximidades de residências, levando transtornos e riscos para moradores.

O município está sendo autuado pela infração ambiental, e notificado para que interrompa imediatamente o descarte irregular, apresente um plano para a correta destinação dos resíduos, e providencie a recuperação da área degradada.

As denúncias também podem ser registradas por meio do site www.ouvidoria.se.gov.br, presencialmente na sede da Adema ou pelo número telefônico (79) 3198-7152, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

Foto: Ascom/Adema