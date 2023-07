Adema identifica ponto impróprio para banho às margens do Rio Sergipe na Barra dos Coqueiros; as demais praias seguem próprias para banho

Na análise semanal da balneabilidade das praias sergipanas, a Administração Estadual do Meio Ambiente identificou que, entre os 20 pontos de coleta de água analisados, um está impróprio para banho: às margens do Rio Sergipe, na Atalaia Nova, próximo ao antigo Terminal Hidroviário. No local, o Laboratório de Análises Químicas e Microbiológicas da Adema encontrou uma concentração de coliformes termotolerantes acima do máximo (1000 UFC/100mL) estabelecido como parâmetro pelo Conama. Todas as demais praias do litoral sergipano estão próprias para banho, segundo a análise de balneabilidade divulgada pela nesta sexta-feira, 14, pelo órgão ambiental.

Para a avaliação, foram feitas coletas de amostras em 18 praias. Na Grande Aracaju, as praias dos Artistas, Hawaizinho, Atalaia Velha, Praia do Bonanza (em frente à Passarela do Caranguejo), Banho Doce, Praia de Aruana, Praia do Robalo, Praia do Refúgio e Praia dos Náufragos (Viral) – todas na capital; além da Atalaia Nova e da Praia da Costa, na Barra dos Coqueiros. No Litoral Norte foram coletadas amostras das Praias do Porto, Jatobá e Pirambu; e no Litoral Sul, Caueira, Praia das Dunas e Praia do Saco.

De acordo com o gerente de avaliação e monitoramento ambiental da Adema, Péricles Azevedo, o parâmetro estabelecido como máximo, entre os critérios de balneabilidade em águas brasileiras, deve ser respeitado. “O local identificado como impróprio para banho deve ser evitado pelos banhistas, porque a alta concentração de coliformes significa que a água está com uma taxa considerável de contaminação – o que pode ocasionar a transmissão de doenças para a população. É importante que os banhistas busquem qualquer um dos outros muitos locais que temos favoráveis à balneabilidade nas nossas praias, para aproveitar o fim de semana”, alertou.

A Adema segue monitorando a qualidade da água nas praias sergipanas e, inclusive, continua fazendo o acompanhamento do impacto ambiental do lançamento no mar das águas de uma lagoa localizada na região da Praia do Robalo, onde parte da ciclovia da Orla Sul e da Rodovia Inácio Barbosa cederam durante um serviço realizado pela Prefeitura de Aracaju na rede drenagem. Conforme a coleta, realizada em dois pontos do mar na localidade, a concentração de coliformes está dentro dos parâmetros de balneabilidade.

Com informações e foto da Adema