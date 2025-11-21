Adema informa as praias apropriadas para banho no estado de Sergipe

Todas as praias de Sergipe monitoradas pela Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema) estão apropriadas para o banho. Em nenhuma delas foi constatada uma concentração máxima de coliformes termotolerantes de 1000 UFC/100m. Portanto, quem gosta de um bom banho de mar pode ir às praias de Aracaju, Barra dos Coqueiros, Pirambu, Estância e Itaporanga D’Ajuda.

De acordo com a Adema, estão apropriadas para banho as praias do Jatobá, da Costa e da Atalaia Nova, na Barra dos Coqueiros; do Havaizinho, em frente à Praça de Eventos da Orla; da Atalaia Velha, em frente aos Arcos da Orla; da Bonanza, na região conhecida como Cinelândia, em frente à Passarela do Caranguejo; Banho Doce, Aruana, Robalo, Refúgio e Náufragos (Viral). Também apresentaram condições normais de balneabilidade o ponto da Praia de Pirambu situado nas proximidades da foz do Rio Japaratuba e a Praia do Porto; assim como todas as praias do Litoral Sul analisadas: Caueira, Abaís, Saco e Dunas.

Aracaju tem 10 boas praias

O litoral de Aracaju é um dos principais destinos turísticos para os visitantes, assim como opção de lazer para a população local, pois o clima quente e úmido da estação é um convite para um refrescante banho nas suas praias. Aracaju é capital que mais tem praias limpas em todo litoral do país. É o que aponta o levantamento realizado pela Folha de São Paulo, indicando que das 10 praias aracajuanas, seis são boas e não estiveram impróprias em nenhum momento do ano, mantendo a balneabilidade, que consiste no processo que mede a qualidade da água como própria ou imprópria, principalmente para banho. A publicação considera boas as praias próprias em 100% das semanas monitoradas.

Fonte e foto: Adema