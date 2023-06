Adema diz que o estado de Sergipe tem 20 praias próprias para o banho

As 20 praias do litoral sergipano analisadas pela Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema) estão em ótimas condições. As avaliações feitas no laboratório de Análises Químicas e Microbiológicas não registraram qualquer irregularidade nas duas dezenas de praias espalhadas pelo estado.

No município de Barra dos Coqueiros estão propícias para banho a Praia de Atalaia Nova, na altura do Farol da Barra e na altura do Rio Sergipe; Praia da Costa, na região dos bares; Praia do Jatobá, no Terminal Portuário; e a Praia do Porto, no loteamento Praia do Porto.

A Praia de Pirambu também está própria para banho em dois pontos: em frente ao Terminal Turístico e em frente ao Bar e Restaurante Tubarão da Praia.

Já no município de Estância, as praias liberadas são: Praia do Abaís, em frente à praça de eventos; Praia das Dunas, em frente ao loteamento Zé de Loia; e Praia do Saco, em frente à rua principal.

Ainda no interior sergipano, em Itaporanga D’Ajuda, a Praia da Caueira, em frente à Orla, também está própria para banho.

Nove praias em Aracaju

Em Aracaju, as praias próprias para banho são: Praia dos Artistas, no bairro Coroa do Meio, em frente ao farol; Praia do Hawaizinho, em frente à Praça de Eventos da Orla; a Praia de Atalaia Velha, em frente aos Arcos da Orla; Praia do Bonanza, na altura da Passarela do Caranguejo; Praia de Aruana, em frente ao Loteamento Aruana; Praia do Banho Doce, em frente ao chafariz; Praia do Robalo, em frente ao Clube do Banco do Brasil (AABB); Praia do Refúgio, em frente ao condomínio Lago Paranoá; e Praia dos Náufragos, próximo ao Viral.

A análise tem base na Resolução 274/2000, do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), que ‘dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências’.

Segundo a resolução, os locais que apresentarem mais de mil unidades formadoras de colônias de coliformes termotolerantes (também chamado de coliformes fecais) por 100ml de água (ufc/ml) em três semanas consecutivas, deverão ser consideradas impróprias para o banho.

Fonte e foto: Secom/GS