Adema media repasse de responsabilidades ambientais entre Deso e Iguá

A Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema) recebeu representantes da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) e da Iguá Saneamento, nesta segunda-feira, 21, para alinhar o repasse das licenças e autorizações ambientais correspondentes aos serviços de captação e distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto, atribuídos a cada empresa, após a concessão.

De acordo com o presidente da Adema, Carlos Anderson Pedreira, os ajustes são importantes para delimitar as responsabilidades de cada empresa. “O repasse dos serviços de distribuição de água, de coleta e tratamento de esgoto, da Deso para a Iguá traz como consequência a necessidade do repasse das licenças e responsabilidades ambientais da operacionalização desse sistema. Hoje, delimitamos como serão feitos esses desmembramentos e sobre as áreas que permanecerão com operação conjunta entre as duas empresas”, explicou.

O presidente da Iguá Saneamento, Fernando Vieira, considera o alinhamento como fundamental para garantir as boas práticas e definir os próximos passos da transferência das licenças ambientais. “Essa troca é essencial para que possamos fazer isso da melhor forma possível. Está no DNA da nossa empresa, principalmente em assuntos relacionados à sustentabilidade e aos cuidados com o meio ambiente, o respeito às boas práticas em todo o processo. Estamos em um bom caminho que, com certeza, trará um futuro melhor para a população”, afirmou.

Para o assessor jurídico da Deso, André Oliveira, a iniciativa da Adema em mediar o alinhamento é muito bem-vinda. “Foi um momento no qual, de forma amistosa, pudemos separar as responsabilidades de cada um para que possamos avançar, sempre tendo como mote a preservação do meio ambiente”, concluiu.

