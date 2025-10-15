ADEMA VISTORIA EMPRESA QUE REALIZA O MANEJO DE FAUNA SILVESTRE PARA A RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO

A Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema) realizou vistoria técnica em um empreendimento responsável pelo resgate, manejo e despetrolização de animais marinhos e silvestres, localizado no Mosqueiro, em Aracaju. A atividade fez parte do processo de análise para renovação da Licença de Operação (LO), documento que garante o funcionamento das atividades de forma ambientalmente adequada.

Durante a visita, os técnicos da Adema inspecionaram as instalações, os sistemas de tratamento de efluentes, o armazenamento de resíduos e as condições de atendimento para os animais. A equipe também verificou o cumprimento das exigências estabelecidas e a conformidade dos procedimentos com as normas ambientais vigentes.

O veterinário da Adema, Daniel Allievi, reforça que a vistoria é uma etapa essencial para garantir que todas as condições de atendimento, estrutura e protocolos estejam adequados. “Durante o processo de despetrolização, cada detalhe faz diferença, desde a qualidade da água e dos produtos utilizados na limpeza, até o manejo e o bem-estar dos animais durante o tratamento. A renovação da licença de operação é uma forma de assegurar que o trabalho siga sendo realizado dentro dos padrões técnicos e ambientais exigidos, priorizando sempre a recuperação e o retorno seguro desses animais ao seu habitat natural”, explicou.

O veterinário e responsável técnico da empresa, Jonathan dos Santos, destaca a importância da presença do órgão ambiental. “A vistoria da Adema garante que estejamos operando de acordo com a legislação vigente e também para nos orientar sobre todo funcionamento, assegurando assim, a proteção e a preservação das espécies e do meio ambiente”, concluiu.

Foto: Verônica Moura