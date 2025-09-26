Adema vistoria licenciamento em granja localizada no município de Boquim

No município de Boquim, a Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema) realizou vistoria para análise do pedido de licenciamento ambiental de uma granja com capacidade para a criação de 125 mil aves. A visita ao local é necessária para avaliar o espaço e as condições de operação, dentro do que preconiza a legislação ambiental.

Durante a vistoria, a equipe de Licenciamento da Adema verificou aspectos como o manejo de resíduos, a destinação de dejetos animais, a utilização de recursos hídricos, além das medidas de controle de odores e impactos na vizinhança. O objetivo é garantir que a atividade produtiva seja desenvolvida da maneira correta, sem causar danos ao meio ambiente.

De acordo com o veterinário da Adema, Daniel Allievi, a visita assegura que as informações que foram apresentadas no processo de licenciamento correspondem à realidade do local. “Realizamos uma vistoria minuciosa em vários aspectos da produção das aves. É importante ressaltar que o licenciamento ambiental é fundamental, pois promove o desenvolvimento econômico, respeita o ambiente ecologicamente equilibrado, assegura a conformidade legal das empresas, evita passivos ambientais e jurídicos e protege a saúde pública, além do patrimônio natural”, pontuou.

Com base no que foi constatado, o empreendedor será notificado para apresentar algumas documentações complementares no prazo de 120 dias. A Adema reforça que o licenciamento ambiental dos empreendimentos produtivos é essencial para que a atividade econômica ocorra dentro da legislação e das normas correspondentes, garantindo segurança para o meio ambiente, para o produtor e para a comunidade local.

Foto: Ascom Adema