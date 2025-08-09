Adema vistoria queijarias em processo de renovação do licenciamento em Gararu

Para verificar o cumprimento das normas ambientais da produção de derivados do leite, técnicos da Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema) visitaram duas pequenas queijarias no município de Gararu. A vistoria teve por objetivo a observação in loco das fabriquetas, para análise dos pedidos de renovação das respectivas licenças ambientais.

Os dois empreendimentos haviam sido alvos da Fiscalização Preventiva Integrada da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco em Sergipe (FPI/SE), da qual a Adema fez parte, no primeiro semestre deste ano. Na ocasião, nas duas foram encontradas irregularidades, até agora não sanadas, segundo os técnicos da Adema. Os proprietários serão notificados para regularização no prazo de 60 dias.

De acordo com o engenheiro agrônomo e civil da Adema, Carlos Alberto Ferreira Júnior, dentre os problemas encontrados estão irregularidades associadas ao sistema de tratamento de efluentes sanitários e de resíduos de lavagem dos materiais utilizados na produção. “Diante do que encontramos, os dois empreendimentos deverão ser notificados e, assim que atenderem a essas notificações, daremos prosseguimento ao processo de licenciamento. A Adema busca minimizar os danos provocados pela atividade ao meio ambiente, garantindo que os resíduos sejam devidamente destinados, o asseio no empreendimento seja visível, combinado com a conservação do meio ambiente”, comentou.

Ainda segundo ele, além de garantir o funcionamento dentro das normas e leis ambientais, as vistorias também têm finalidade educativa, possibilitando a orientação dos produtores sobre boas práticas de fabricação e os procedimentos necessários para a legalização junto aos órgãos competentes.

Foto: Mariana Carvalho