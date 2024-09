Adesões marcam crescimento do volume de campanha de Machadinho

Campanhas politicas são medidas por diversos fatores que medem a sua progressão )crescimento) ou quadro de regresso (sem crescimento), é o volume. Quando alguns elementos são melhores trabalhados, os resultados são podem ser diferentes. Articulações, encontros promissores, fechamento de acordos, atenção humana, valorização de pessoal, sintonia de equipe fazem parte de um conjunto de ações, estratégias essas que são firmadas por quem lidera um projeto político.

No último sábado (31), em, plena virada do mês de agosto para setembro, Machadinho conseguiu reunir um grande número de pessoas no assentamento Cuiabá, mostrando por fim que sua campanha mantém um fluxo de crescimento perante a população e marcando esse momento com adesões importantes para o seu projeto. Estavam presentes no sue palanque político figuras com Luiz Eduardo Costa, o ex-prefeito Ednaldo da Farmácia, o ex-vereador Linduarte, Wesley Carvalho, Joana Honorato e Adeval Marques afirmando que estão juntos pela vitória de Machado Barbosa.

Em relação ao empresário Wesley Carvalho, o site já havia publicado que uma figura muito conhecida de Canindé de São Francisco estaria aderindo ao projeto de Machadinho em breve. A publicação não foi realizada em razão de ética. Hoje, 02 de setembro, o fato se concretizou por meio de um vídeo publicado mostrando Machadinho e Wesley. É isso que chama-se de fluxo e volume de campanha, crescimento positivo. Se o ritmo for mantido com essa garra, setembro será curto.

Em uma análise breve, com base na escuta de diversas pessoas, considerando fotos e vídeos, acredita-se que mais de seis mil pessoas estiveram presentes no Cuiabá. O pequeno espaço foi invadido por uma multidão que participaram do evento. O momento marcante que emocionou muita gente foi quando Machadinho, ao lado de Pank, adentrou passando no meio da multidão, visivelmente emocionado. A mãe dele fez um discurso em defesa do filho e na oportunidade uma santa foi lhe dada e elevada ao ar pelas mãos de Machadinho. Discursos leves e outros mais aguerridos também contribuíram para áurea do momento.

Todos esses dados geram um gráfico de crescimento da campanha mostrando que ela encorpou, tem influenciado a opinião pública, ganhou massa e demonstra que existe um trabalho de equipe engajada trabalhando o produto (Machadinho) como sendo o mais aceito pela população. Os erros são mínimos e levados para uma sala de reunião que trabalha para rever e manter o fluxo e volume de campanha.

Foto assessoria

Por Adeval Marques