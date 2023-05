Adilton Lima e Maísa Mitidieri discutem ações para Boquim

Na manhã desta terça-feira, 16, o empresário Adilton Lima (PDT) se reuniu com a deputada estadual, Maísa Mitidieri (PSD), em seu gabinete na Assembleia Legislativa, para tratar de diversos assuntos de interesse do município de Boquim.

Dentre os diversos temas discutidos na reunião, destaques para a implantação de espaços culturais e uma moção de reconhecimento por parte da Assembleia Legislativa ao Mestre Tonho Preto, líder do Grupo de Pífano de Santo Antônio que há seis décadas organiza a Missa do Vaqueiro no Povoado Céu, no município de Boquim.

O empresário também solicitou à deputada que a referida Missa do Vaqueiro seja inserida no Calendário Estadual de Evento de Sergipe.

Adilton também aproveitou a oportunidade para agradecer o empenho da agente cultural, Sandra Rodrigues, com suas demandas na área. “Agradeço a Sandra Rodrigues, agente cultural por todo empenho com a causa da cultura em Boquim. Obrigado, minha amiga”, destacou Adilton.

O empresário explanou ainda sobre a parceria firmada com Maísa e o interesse da deputada em ajudar o município boquinhense. “Sempre solícita, a deputada mostrou-se sensível às nossas reivindicações e lutará junto ao governador Fábio Mitidieri com essas conquistas”, concluiu Adilton Lima.

Ascom / Adilton Lima