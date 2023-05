Adilton Lima participa de ato de entrega de sementes em Boquim

Na tarde desta terça-feira, 30, o empresário, Adilton Lima (PDT), participou no Povoado Meia Légua, da entrega de sementes de milho, através do Programa Sementes do Futuro, uma iniciativa do Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri).

Sabendo da importância do apoio ao agricultor familiar, o jovem empresário disponibilizou trator para a realização da aragem da terra, preparando assim para o plantio das sementes.

“Parabenizo o governador, Fábio Mitidieri, pela mão amiga aos pequenos produtores sergipanos, de forma particular, aos boquinhenses”, destacou Adilton Lima.

Estavam presentes os representantes do Governo Estadual e Municipal e do MoviAgro.

