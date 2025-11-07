Administração Estadual do Meio Ambiente fiscaliza fábrica de bebidas

A equipe de fiscalização da Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema) esteve em Estância na quinta-feira, 6, para realizar inspeção em uma indústria de bebidas, juntamente com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema) da cidade. A diligência foi ocasionada por solicitação do Ministério Público Estadual (MPE), buscando verificar o cumprimento das normas ambientais por parte da empresa.

Em maio, denúncias da população motivaram uma primeira ação fiscalizatória no local. Desta vez, a equipe técnica voltou a analisar as condições de operação da unidade industrial, especialmente quanto à drenagem de efluentes e armazenamento de resíduos.

A fiscal da Adema, Fabiana Canuto, destaca que não foram encontradas irregularidades. “Nenhum vestígio de inconsistência no sistema de drenagem foi verificado de fato. Na fiscalização que fizemos anteriormente, havia um histórico de cano obstruído, mas o reparo já havia sido imediatamente realizado. Vamos enviar um relatório ao Ministério Público, esclarecendo o cenário que visualizamos”, explica.

A Adema atua de maneira contínua no acompanhamento das operações de unidades industriais, para garantir que sejam desenvolvidas de forma sustentável, em conformidade com a legislação vigente e as condicionantes das licenças expedidas. Mas todo cidadão pode e deve contribuir com denúncias caso identifique infrações ou crimes ambientais.

A Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema) criou um canal exclusivo para facilitar o envio dessas denúncias. Por meio do e-mail denuncia@adema.se.gov.br, é possível informar ao órgão ambiental casos de descarte irregular de resíduos sólidos, tráfico ou criação ilegal de animais silvestres, desmatamento, queimadas, poluição, empreendimentos não licenciados, dentre muitos outros. As denúncias também podem ser feitas presencialmente na sede da Adema, em Aracaju, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h, ou pelo telefone (79) 3198-7152.

Foto: Mariana Carvalho