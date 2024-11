ADOLESCENTE DE 13 ANOS, QUE CONDUZIA MOTO, FICA FERIDO EM ESTADO GRAVE APÓS ACIDENTE EM SALGADO

Um adolescente de 13 anos, que conduzia uma motocicleta, ficou gravemente ferido ao após se envolver em um acidente com carro na manhã deste sábado (16), na Rodovia SE-270, em Salgado.

As informações passadas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) são de que a moto que o jovem conduzia foi atingida por um carro de passeio.

O jovem foi resgatado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com ferimento no fêmur e na cabeça. Ele foi levado ao Hospital de Urgências de Sergipe (Huse), em Aracaju.

O condutor do carro permaneceu no local, prestou socorro e não teve ferimentos. Ele foi submetido ao teste do etilômetro, que deu negativo para o consumo de álcool.

Foto BPRv